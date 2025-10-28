Seznam společností
WEBB Traders
WEBB Traders Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Netherlands ve společnosti WEBB Traders činí celkem €93.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti WEBB Traders. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Mediánový balíček
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Celkem za rok
€93.8K
Pozice
Junior
Základní
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€23.5K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u WEBB Traders?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti WEBB Traders in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €103,782. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti WEBB Traders pro pozici Softwarový inženýr in Netherlands je €93,847.

Další zdroje