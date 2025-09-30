Seznam společností
Waze
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Warsaw Metropolitan Area

Waze Softwarový inženýr Platy v Warsaw Metropolitan Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area ve společnosti Waze činí celkem PLN 55.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Waze. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkem za rok
PLN 55.2K
Pozice
hidden
Základní
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Waze?

PLN 160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Waze in Warsaw Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu PLN 96,234. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Waze pro pozici Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area je PLN 55,200.

Další zdroje