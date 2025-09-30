Seznam společností
Waymo
Waymo Technický programový manažer Platy v San Francisco Bay Area

Kompenzace Technický programový manažer in San Francisco Bay Area ve společnosti Waymo se pohybuje od $254K year pro L4 do $443K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $495K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
WMU

Ve společnosti Waymo podléhají WMUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Waymo in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $515,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Waymo pro pozici Technický programový manažer in San Francisco Bay Area je $313,000.

