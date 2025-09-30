Seznam společností
Waymo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • San Francisco Bay Area

Waymo Softwarový inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Waymo se pohybuje od $234K year pro L3 do $900K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $355K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Waymo. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
(Začátečnická úroveň)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
WMU

Ve společnosti Waymo podléhají WMUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Zahrnuté pozice

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Systémový inženýr

Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Waymo in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $900,429. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Waymo pro pozici Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area je $353,000.

Další zdroje