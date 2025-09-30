Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Waymo se pohybuje od $234K year pro L3 do $900K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $355K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Waymo. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Waymo podléhají WMUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
WMUs are Waymo's version of RSUs
