Waymo
  • Poland

Waymo Softwarový inženýr Platy v Poland

Kompenzace Softwarový inženýr in Poland ve společnosti Waymo se pohybuje od PLN 80.1K year pro L3 do PLN 97.1K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Poland činí celkem PLN 87K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Waymo. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
(Začátečnická úroveň)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
WMU

Ve společnosti Waymo podléhají WMUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Zahrnuté pozice

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Systémový inženýr

Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Waymo in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 112,939. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Waymo pro pozici Softwarový inženýr in Poland je PLN 87,756.

Další zdroje