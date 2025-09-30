Kompenzace Softwarový inženýr in Poland ve společnosti Waymo se pohybuje od PLN 80.1K year pro L3 do PLN 97.1K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Poland činí celkem PLN 87K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Waymo. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Waymo podléhají WMUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
WMUs are Waymo's version of RSUs
