Kompenzace Hardwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Waymo se pohybuje od $200K year pro L4 do $479K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $502K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Waymo. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Waymo podléhají WMUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
WMUs are Waymo's version of RSUs