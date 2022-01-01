Seznam společností
Waymo
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Waymo Platy

Platy ve společnosti Waymo se pohybují od $59,623 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $950,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Waymo. Naposledy aktualizováno: 8/27/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Systémový inženýr

Výzkumný vědec

Technický programový manažer
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Datový vědec
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Hardwarový inženýr
L5 $394K
L6 $479K
Produktový manažer
Median $418K
Manažer softwarového inženýrství
Median $950K
Programový manažer
Median $194K
Lidské zdroje
Median $145K
Personalista
Median $173K
Strojní inženýr
Median $378K
Účetní
$98K

Technický účetní

Manažer obchodních operací
$358K
Obchodní analytik
$392K
Obchodní rozvoj
$510K
Manažer datové vědy
$390K
Finanční analytik
$265K
IT specialista
$59.6K
Marketingové operace
$209K
Produktový designér
$118K
Projektový manažer
$543K
UX výzkumník
$125K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
WMU

Ve společnosti Waymo podléhají WMUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Waymo je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $950,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Waymo je $338,893.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Waymo

Související společnosti

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje