VVDN Technologies Platy

Platy ve společnosti VVDN Technologies se pohybují od $1,172 celkové roční kompenzace pro pozici Hardwarový inženýr na dolním konci až po $122,400 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VVDN Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/13/2025

Softwarový inženýr
Median $100K
Hardwarový inženýr
$1.2K
Produktový designér
$4.6K

Produktový manažer
$122K
Architekt řešení
$39.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti VVDN Technologies je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $122,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti VVDN Technologies je $39,689.

