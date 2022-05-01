Seznam společností
VTEX
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

VTEX Platy

Platy ve společnosti VTEX se pohybují od $30,845 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $215,070 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VTEX. Naposledy aktualizováno: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Manažerský konzultant
$84.1K
Marketing
$80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Produktový designér
$51.6K
Produktový manažer
$60K
Prodej
$215K
Manažer softwarového inženýrství
$212K
Architekt řešení
$66.5K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti VTEX je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $215,070. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti VTEX je $66,455.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro VTEX

Související společnosti

  • HackerRank
  • Joveo
  • Click Travel
  • Rocket Lawyer
  • SmartRecruiters
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje