VTB Platy

Platy ve společnosti VTB se pohybují od $23,780 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $165,340 pro pozici IT specialista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VTB. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $41.3K

Backend softwarový inženýr

Datový inženýr

DevOps inženýr

Datový vědec
Median $32.8K
Architekt řešení
Median $83.8K

Produktový designér
Median $44.9K
Projektový manažer
Median $40.3K
Obchodní analytik
Median $41.1K
Produktový manažer
Median $54K
Datový analytik
$23.8K
Finanční analytik
$44.9K
Lidské zdroje
$89.8K
IT specialista
$165K
Marketing
$52.7K
Prodej
$34.1K
Technický programový manažer
$128K
Venture kapitalista
$117K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti VTB je IT specialista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $165,340. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti VTB je $44,919.

