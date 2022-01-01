Seznam společností
Volvo Car
Volvo Car Platy

Platy ve společnosti Volvo Car se pohybují od $4,814 celkové roční kompenzace pro pozici Technický spisovatel na dolním konci až po $201,000 pro pozici Obchodní operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Volvo Car. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Softwarový inženýr
Median $66.3K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Produktový manažer
Median $71.1K
Manažer softwarového inženýrství
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datový vědec
Median $64K
Účetní
$24.1K
Obchodní operace
$201K
Obchodní analytik
$82.6K
Datový analytik
$58.7K
Hardwarový inženýr
$22.6K
Průmyslový designér
$5.9K
Marketing
$52.6K
Strojní inženýr
$24.9K
Produktový designér
$83K
Personalista
$90.2K
Architekt řešení
$69K
Technický spisovatel
$4.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Volvo Car je Obchodní operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Volvo Car je $65,187.

