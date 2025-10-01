Kompenzace Softwarový inženýr in Pune Metropolitan Region ve společnosti VMware se pohybuje od ₹2.25M year pro P1 do ₹8.4M year pro Staff Engineer 1. Mediánový yearní kompenzační balíček in Pune Metropolitan Region činí celkem ₹4.82M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti VMware. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti VMware podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)
