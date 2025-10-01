Seznam společností
VMware
VMware Softwarový inženýr Platy v Ireland

Kompenzace Softwarový inženýr in Ireland ve společnosti VMware se pohybuje od €85.7K year pro P1 do €176K year pro Staff Engineer 1. Mediánový yearní kompenzační balíček in Ireland činí celkem €130K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 1
P1(Začátečnická úroveň)
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
P2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
P3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
P4
€150K
€106K
€31.7K
€12K
€142K

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti VMware podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)



Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Produkční softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Systémový inženýr

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Softwarový inženýr in VMware in Ireland raggiunge una retribuzione totale annua di €180,035. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in VMware per il ruolo Softwarový inženýr in Ireland è €124,097.

