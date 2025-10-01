Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Dublin Area ve společnosti VMware se pohybuje od €85.9K year pro P2 do €153K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Dublin Area činí celkem €132K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti VMware. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti VMware podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)
