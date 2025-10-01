Seznam společností
VMware
VMware Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti VMware se pohybuje od ₹2.39M year pro P1 do ₹8.43M year pro Senior Staff Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹6.17M.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 1
P1(Začátečnická úroveň)
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
P2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
P3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
P4
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti VMware podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Produkční softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Systémový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at VMware in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹15,292,427. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Softwarový inženýr role in Greater Bengaluru is ₹5,379,425.

