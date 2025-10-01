Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Austin Area ve společnosti VMware se pohybuje od $163K year pro P2 do $284K year pro Staff Engineer 1. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Austin Area činí celkem $222K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti VMware. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti VMware podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)
