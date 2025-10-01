Kompenzace Softwarový inženýr in Bulgaria ve společnosti VMware se pohybuje od BGN 45K year pro P1 do BGN 224K year pro Staff Engineer 2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Bulgaria činí celkem BGN 113K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti VMware. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 99.6K
BGN 78.5K
BGN 15.3K
BGN 5.7K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti VMware podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)
