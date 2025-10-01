Kompenzace Produktový manažer in New York City Area ve společnosti VMware se pohybuje od $200K year pro P3 do $488K year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $311K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti VMware. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti VMware podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)
25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)