Platy ve společnosti VK se pohybují od $16,887 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer obchodních operací na dolním konci až po $201,000 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VK. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS inženýr

Android inženýr

Mobilní softwarový inženýr

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Datový vědec
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Produktový manažer
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Datový analytik
Median $39K
Manažer softwarového inženýrství
Median $80.2K
Produktový designér
Median $36.6K

UI designér

Projektový manažer
Median $45.4K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Manažer obchodních operací
$16.9K
Obchodní analytik
$18.2K
Obchodní rozvoj
$47.2K
Manažer datové vědy
$201K
Hardwarový inženýr
$101K
Lidské zdroje
$31.8K
IT specialista
$47K
Právní
$32K
Personalista
$37.3K
Architekt řešení
$62.6K

Datový architekt

Technický programový manažer
$70.2K
UX výzkumník
$34.7K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti VK podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

VKで報告されている最高給与の職種はManažer datové vědy at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$201,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
VKで報告されている年間総報酬の中央値は$42,804です。

Další zdroje