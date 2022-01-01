Platy ve společnosti VK se pohybují od $16,887 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer obchodních operací na dolním konci až po $201,000 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VK. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025
iOS inženýr
Android inženýr
Mobilní softwarový inženýr
Frontend softwarový inženýr
Inženýr strojového učení
Backend softwarový inženýr
Full-Stack softwarový inženýr
Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)
Datový inženýr
Produkční softwarový inženýr
Bezpečnostní softwarový inženýr
DevOps inženýr
Inženýr spolehlivosti stránek
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti VK podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.