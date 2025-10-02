Seznam společností
VividCloud
VividCloud Softwarový inženýr Platy v Portland-Auburn Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Portland-Auburn Area ve společnosti VividCloud činí celkem $150K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti VividCloud. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Celkem za rok
$150K
Pozice
Principal Engineer
Základní
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u VividCloud?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti VividCloud in Portland-Auburn Area představuje roční celkovou odměnu $165,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti VividCloud pro pozici Softwarový inženýr in Portland-Auburn Area je $150,000.

