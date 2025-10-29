Seznam společností
Vivian Health
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

Vivian Health Produktový designér Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in United States ve společnosti Vivian Health činí celkem $221K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Vivian Health. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Celkem za rok
$221K
Pozice
-
Základní
$193K
Stock (/yr)
$16K
Bonus
$12K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Vivian Health?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

UX designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Vivian Health in United States představuje roční celkovou odměnu $230,640. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Vivian Health pro pozici Produktový designér in United States je $201,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Vivian Health

Související společnosti

  • Microsoft
  • Snap
  • PayPal
  • SoFi
  • Airbnb
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje