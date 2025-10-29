Seznam společností
Vitesco Technologies
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Vitesco Technologies Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in Mexico ve společnosti Vitesco Technologies se pohybuje od MX$2.02M do MX$2.93M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Vitesco Technologies. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměrná celková kompenzace

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Manažer softwarového inženýrství příspěvků v Vitesco Technologies k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+MX$1.1M
Robinhood logo
+MX$1.69M
Stripe logo
+MX$380K
Datadog logo
+MX$665K
Verily logo
+MX$418K
Don't get lowballed

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Vitesco Technologies?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Vitesco Technologies in Mexico představuje roční celkovou odměnu MXMX$55,640,066. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Vitesco Technologies pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Mexico je MXMX$38,340,220.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Vitesco Technologies

Související společnosti

  • Databricks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Spotify
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje