Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in Mexico ve společnosti Vitesco Technologies se pohybuje od MX$2.02M do MX$2.93M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Vitesco Technologies. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!