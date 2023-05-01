Seznam společností
Visual Data Media Services
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Visual Data Media Services Platy

Platy ve společnosti Visual Data Media Services se pohybují od $32,249 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $110,550 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Visual Data Media Services. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Datový analytik
$111K
Marketingové operace
$45.7K
Prodej
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Softwarový inženýr
$32.2K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Visual Data Media Services je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $110,550. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Visual Data Media Services je $62,653.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Visual Data Media Services

Související společnosti

  • Square
  • Airbnb
  • Amazon
  • Google
  • Coinbase
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje