Vistex Platy

Platy ve společnosti Vistex se pohybují od $81,332 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $157,182 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Vistex. Naposledy aktualizováno: 11/19/2025

Projektový manažer
$157K
Softwarový inženýr
$81.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Vistex je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $157,182. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Vistex je $119,257.

Další zdroje

