Visible Alpha
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Visible Alpha Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in India ve společnosti Visible Alpha činí celkem ₹1.8M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Visible Alpha. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Visible Alpha
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Celkem za rok
₹1.8M
Pozice
L4
Základní
₹1.64M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹164K
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
0-1 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Visible Alpha?

₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Visible Alpha in India sits at a yearly total compensation of ₹3,116,109. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Visible Alpha for the Softwarový inženýr role in India is ₹1,636,036.

Další zdroje