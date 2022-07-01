Seznam společností
Virta Health
Virta Health Platy

Mediánový plat společnosti Virta Health činí $215,000 pro pozici Softwarový inženýr . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Virta Health. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $215K

Backend softwarový inženýr

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Virta Health podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Virta Health je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $215,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Virta Health je $215,000.

Další zdroje