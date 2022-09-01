Seznam společností
Virginia Tech
Virginia Tech Platy

Platy ve společnosti Virginia Tech se pohybují od $33,150 celkové roční kompenzace pro pozici Biomedicínský inženýr na dolním konci až po $91,540 pro pozici Materiálový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Virginia Tech. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Datový vědec
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Hardwarový inženýr
Median $42K
Biomedicínský inženýr
$33.2K
Chemický inženýr
$51K

Výzkumný inženýr

IT specialista
$78K
Materiálový inženýr
$91.5K
Architekt řešení
$75.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Virginia Tech je Materiálový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $91,540. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Virginia Tech je $68,640.

