Seznam společností
Vinted
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový vědec

  • Všechny platy Datový vědec

Vinted Datový vědec Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Vinted. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

€72.1K - €87.1K
Germany
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 1 dalších Datový vědec příspěvků v Vinted k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

€141K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Vinted podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový vědec nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Vinted in Germany představuje roční celkovou odměnu €91,863. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Vinted pro pozici Datový vědec in Germany je €67,313.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Vinted

Související společnosti

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje