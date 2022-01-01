Seznam společností
Vineti
Vineti Platy

Platy ve společnosti Vineti se pohybují od $36,246 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $238,800 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Vineti. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

$160K

Produktový designér
$239K
Produktový manažer
$36.2K
Softwarový inženýr
$99.5K

Technický programový manažer
$99.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Vineti je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $238,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Vineti je $99,500.

