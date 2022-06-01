Seznam společností
VillageMD
VillageMD Platy

Platy ve společnosti VillageMD se pohybují od $77,385 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $179,100 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VillageMD. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $150K
Obchodní analytik
$106K
Lidské zdroje
$77.4K

Marketingové operace
$94.5K
Manažer softwarového inženýrství
$179K
Technický programový manažer
$168K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti VillageMD je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $179,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti VillageMD je $127,763.

