Vicarious Surgical Platy

Platy ve společnosti Vicarious Surgical se pohybují od $91,017 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $147,735 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Vicarious Surgical. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

Hardwarový inženýr
$130K
Strojní inženýr
$91K
Produktový manažer
$126K

Softwarový inženýr
$148K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Vicarious Surgical je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $147,735. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Vicarious Surgical je $127,635.

