Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Verkada se pohybuje od $446K do $609K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verkada. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!
10%
ROK 1
20%
ROK 2
30%
ROK 3
40%
ROK 4
Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:
10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)
30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)
40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)
15%
ROK 1
25%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:
15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)
30% nabývá v 4th-ROK (2.50% měsíčně)