Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Verkada se pohybuje od $195K year pro L2 do $452K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $235K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verkada. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
10%
ROK 1
20%
ROK 2
30%
ROK 3
40%
ROK 4
Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:
10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)
30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)
40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)
15%
ROK 1
25%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:
15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)
30% nabývá v 4th-ROK (2.50% měsíčně)