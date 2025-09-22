Seznam společností
Verkada
Verkada Personalista Platy

Kompenzace Personalista in United States ve společnosti Verkada se pohybuje od $135K year pro L2 do $170K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $150K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verkada. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 30% nabývá v 4th-ROK (2.50% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Verkada in United States představuje roční celkovou odměnu $178,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Verkada pro pozici Personalista in United States je $120,000.

Další zdroje