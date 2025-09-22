Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Verkada činí $157K year pro L2. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $165K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verkada. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
$157K
$148K
$8.3K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
10%
ROK 1
20%
ROK 2
30%
ROK 3
40%
ROK 4
Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:
10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)
30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)
40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)
15%
ROK 1
25%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:
15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)
30% nabývá v 4th-ROK (2.50% měsíčně)