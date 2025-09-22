Seznam společností
Verkada
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

Verkada Produktový designér Platy

Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Verkada činí $209K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $225K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verkada. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Produktový designér at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $237,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Produktový designér role in United States is $218,000.

