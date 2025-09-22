Seznam společností
Verkada
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Marketing

  • Všechny platy Marketing

Verkada Marketing Platy

Mediánový kompenzační balíček Marketing in United States ve společnosti Verkada činí celkem $175K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verkada. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Mediánový balíček
company icon
Verkada
Marketing
San Francisco Bay Area
Celkem za rok
$175K
Pozice
hidden
Základní
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Verkada?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 30% nabývá v 4th-ROK (2.50% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Marketing nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v Verkada in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $180,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Verkada pre pozíciu Marketing in United States je $175,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Verkada

Související společnosti

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje