Verkada
Verkada IT specialista Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verkada. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

£121K

Plán nabývání

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Verkada podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 30% nabývá v 4th-ROK (2.50% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici IT specialista ve společnosti Verkada představuje roční celkovou odměnu £56,336. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Verkada pro pozici IT specialista je £39,626.

