Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Verizon se pohybuje od ₹885K year pro MTS 1 do ₹5.29M year pro PMTS. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.65M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verizon. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.73M
₹1.48M
₹127K
₹119K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
34% nabývá v 3rd-ROK (34.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
