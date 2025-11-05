Kompenzace Produktový manažer in New York City Area ve společnosti Verizon se pohybuje od $109K year pro Associate Product Manager do $217K year pro Principal Product Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $195K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verizon. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
$109K
$103K
$333
$5.6K
Product Manager 1
$143K
$135K
$0
$8K
Product Manager 2
$175K
$154K
$5.7K
$14.9K
Senior Product Manager
$208K
$169K
$9.1K
$29.9K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
34% nabývá v 3rd-ROK (34.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)