Verizon
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

  • New York City Area

Verizon Produktový designér Platy v New York City Area

Kompenzace Produktový designér in New York City Area ve společnosti Verizon se pohybuje od $108K year pro MTS 1 do $183K year pro MTS 4. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $163K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 1
$108K
$108K
$0
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$183K
$151K
$8K
$23.5K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 34% nabývá v 3rd-ROK (34.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

UX designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Verizon in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $212,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Verizon pro pozici Produktový designér in New York City Area je $142,000.

