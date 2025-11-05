Seznam společností
Verizon
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

  • New York City Area

Verizon Datový analytik Platy v New York City Area

Kompenzace Datový analytik in New York City Area ve společnosti Verizon se pohybuje od $105K year pro Data Scientist 1 do $189K year pro Principal Data Scientist. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $168K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Data Scientist 1
$105K
$101K
$0
$4.1K
Data Scientist 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 34% nabývá v 3rd-ROK (34.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Verizon in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $209,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Verizon pro pozici Datový analytik in New York City Area je $173,400.

