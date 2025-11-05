Kompenzace Datový analytik in India ve společnosti Verizon činí ₹2.38M year pro Data Scientist 3. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.4M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Verizon. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
34% nabývá v 3rd-ROK (34.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Verizon podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)