Veriff Platy

Platy ve společnosti Veriff se pohybují od $24,788 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $115,575 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Veriff. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $70.8K
Manažer datové vědy
$94.8K
Datový vědec
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Lidské zdroje
$94.3K
Produktový manažer
$114K
Projektový manažer
$24.8K
Prodej
$116K
Manažer softwarového inženýrství
$80.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Veriff je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $115,575. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Veriff je $94,528.

Další zdroje