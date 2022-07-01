Seznam společností
VergeSense
VergeSense Platy

Platy ve společnosti VergeSense se pohybují od $113,706 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $276,375 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VergeSense. Naposledy aktualizováno: 10/16/2025

Hardwarový inženýr
$276K
Produktový designér
$184K
Produktový manažer
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Projektový manažer
$114K
Softwarový inženýr
$167K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti VergeSense je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $276,375. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti VergeSense je $184,075.

Další zdroje