Verana Health Platy

Platy ve společnosti Verana Health se pohybují od $161,000 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $192,500 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Verana Health. Naposledy aktualizováno: 10/16/2025

Softwarový inženýr
Median $193K
Datový vědec
Median $161K
Produktový manažer
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Verana Health je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $192,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Verana Health je $176,880.

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Verana Health

