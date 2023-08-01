Adresář Společností
Vectara
Vectara Platy

Rozsah platů Vectara se pohybuje od $120,600 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $180,900 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Vectara. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $159K
Datový vědec
$181K
Prodej
$121K

FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Vectara је Datový vědec at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $180,900. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Vectara је $158,750.

Další zdroje