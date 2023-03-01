Seznam společností
Vasion
Vasion Platy

Platy ve společnosti Vasion se pohybují od $52,260 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $125,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Vasion. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $125K
IT specialista
$52.3K
Prodej
$89.6K

Časté dotazy

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Vasion، Softwarový inženýr با کل دستمزد سالانه $125,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Vasion برابر $89,550 است.

