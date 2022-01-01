Seznam společností
Varonis
Varonis Platy

Platy ve společnosti Varonis se pohybují od $64,675 celkové roční kompenzace pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti na dolním konci až po $203,732 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Varonis. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $204K
Prodej
Median $110K

IT specialista
$84.6K
Marketing
$134K
Produktový manažer
$204K
Personalista
$66.5K
Obchodní inženýr
$131K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$64.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Varonis je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $203,732. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Varonis je $125,409.

