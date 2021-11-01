Seznam společností
Varicent
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Varicent Platy

Platy ve společnosti Varicent se pohybují od $8,654 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $141,924 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Varicent. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $86.2K

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Manažer softwarového inženýrství
Median $142K
Produktový manažer
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Obchodní analytik
$73.9K
Datový analytik
$8.7K
Datový vědec
$114K
Marketing
$84.4K
Produktový designér
$101K
Prodej
$92.4K
Technický Account Manager
$92K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Varicent on Manažer softwarového inženýrství aastase kogutasuga $141,924. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Varicent keskmine aastane kogutasu on $92,181.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Varicent

Související společnosti

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje